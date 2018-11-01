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Honda начало продажи гибрида Honda Insight
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Honda начало продажи гибрида Honda Insight нового поколения 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Японский автопроизводитель Honda на своем рынке начинает продавать гибрид Insight.
Надо напомнить, что в Соединённых Штатах этот автомобиль дебютировал ещё в марте.
Гибрид для местного рынка отличается от "штатовской" модификацией, разумеется, правым рулём, другой решеткой радиатора и спойлером на двери багажника.
В качестве силовой установки у Honda Insight стоит 1,5-л. бензомотор, электрический двигатель и комплект литий-ионных батарей. Всё это вместе дает мощность на 131 лошадиную силу.
Кстати, в североамериканской модели мощность — 151 лошадиная сила.
В Японии гибрид покупатели увидят в 3 вариантах: EX, EX Black style и LX.
В базовой комплектации LX машина имеет адаптивный круиз-контроль, систему контроля полосы, систему распознавания знаков и пешеходов, а также систему предотвращения ДТП.
Эта же бюджетная версия может похвастаться мультимедией с навигатором, светодиодными фарами и климат-контролем.
Более дорогие варианты будут иметь кресло с электроприводом и кожу в салоне. А если приобрести самый дорогой вариант, то вам поставят 17-дюймовые диски колес из легких сплавов и замшу в интерьере.
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