Honda начало продажи гибрида Honda Insight нового поколения

Японский автопроизводитель Honda на своем рынке начинает продавать гибрид Insight.

Надо напомнить, что в Соединённых Штатах этот автомобиль дебютировал ещё в марте.

Гибрид для местного рынка отличается от "штатовской" модификацией, разумеется, правым рулём, другой решеткой радиатора и спойлером на двери багажника.

В качестве силовой установки у Honda Insight стоит 1,5-л. бензомотор, электрический двигатель и комплект литий-ионных батарей. Всё это вместе дает мощность на 131 лошадиную силу.

Кстати, в североамериканской модели мощность — 151 лошадиная сила.

В Японии гибрид покупатели увидят в 3 вариантах: EX, EX Black style и LX.

В базовой комплектации LX машина имеет адаптивный круиз-контроль, систему контроля полосы, систему распознавания знаков и пешеходов, а также систему предотвращения ДТП.

Эта же бюджетная версия может похвастаться мультимедией с навигатором, светодиодными фарами и климат-контролем.

Более дорогие варианты будут иметь кресло с электроприводом и кожу в салоне. А если приобрести самый дорогой вариант, то вам поставят 17-дюймовые диски колес из легких сплавов и замшу в интерьере.