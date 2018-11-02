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Audi сделала суперкар для мультфильма
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Audi сделала суперкар для мультфильма с Уиллом Смитом 

Motor.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Audi и студия Blue Sky Studios сделали виртуальный автомобиль для мультфильма Spies in Disguise («Камуфляж и шпионаж»), в котором главного персонажа озвучивает Уилл Смит.
Машина называет RSQ e-tron — это отсылка к спорткару Audi RSQ, который был построен для фильма «Я, робот», в котором главную роль исполнял Уилл Смит. В дизайне нового автомобиля прослеживаются черты серийного суперкар R8 и 680-сильного прототипа PB18 e-tron, оснащенного подвижным монококом.
Спорткар для мультфильма — это электрокар с автопилотом, камерами вместо зеркал заднего вида, голографической панелью приборов и различными «шпионскими» устройствами.
В российский прокат лента выйдет в августе следующего года.
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