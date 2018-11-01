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Пробки в Москве достигли 9 баллов
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Пробки в Москве достигли 9 баллов 

Газета.Ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Пробки в Москве вечером в четверг, 1 ноября, достигли 9 из 10 возможных баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».
Пробки образовались на Москворецкой, Серебрянической, Пречистенской, Кремлевской набережным, на участке от станции метро «Цветной бульвар» до станции «Кузнецкий мост».
Также затруднено движение по Болотной набережной, Большому Москворецкому мосту, Большой Якиманке, Тверскому бульвару, Страстному Бульвару, Малой Дмитровке.
МКАД загружен по обеим сторонам на северо-западе и юго-востоке, также пробки растянулись почти на всем протяжении Третьего транспортного кольца (ТТК) и Садового кольца.
Ранее в московском ЦОДД посоветовали автомобилистам пересесть на общественный транспорт.
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