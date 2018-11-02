Ещё
Mazda6 подорожала после обновления
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mazda6 подорожала после обновления 

Авторамблер + ещё 6 5 часов назад
Фото: Авторамблер
Стали известны цены и комплектации Mazda6 обновленной модели для российского рынка.
Как и предполагалось, седан будет доступен с турбированным 2,5-литровым мотором мощностью 231 л.с., который устанавливается на кроссовер CX-9. Помимо этого "шестерку" предложат с атмосферными двигателями объемом 2,5 л и 2 л мощностью 194 л.с. и 150 л.с. соответственно. Трансмиссия — безальтернативный 6-диапазонный "автомат".
В самой Mazda прайс-лист пока не озвучили, однако СМИ узнали стоимость автомобилей у дилеров. Так, седан в базовой комплектации предложат за 1,451 млн рублей. Для сравнения, стартовая цена дорестайлингового седана была на 74 тыс. рублей ниже. Подорожание объясняется улучшенным набором оборудования, в который вошли светодиодные дневные ходовые огни и климат-контроль.
Первые экземпляры обновленной Mazda6 появятся в автосалонах в конце ноября. Как сообщал "Авторамблер", посвежевший седан отличается от предшественника бамперами, решеткой радиатора и передней оптикой. В салоне модели появилась видоизмененная приборная панель, получившая иное оформление шкал тахометра и спидометра.
Авторамблер: последние новости
В МВД объяснили, почему знак "Ш" до сих пор не отменен Названы сроки появления нового кабриолета BMW в России Наказание за езду без прав могут ужесточить
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ушла эпоха: МВД отменяет знак «Шипы»95
Петербуржца оштрафовали за эротическую съемку на дороге5
Водителей лишают прав из-за болтов13
Названы 8 самых опасных нарушений ПДД
Тест-драйв Subaru Forester 2019
Видео
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
01:07
Ушла эпоха: МВД отменяет знак «Шипы»
Автоновости
02:02
На водителей по типу Багдасарян нашли новую управу
Автоновости
01:20
Составлен рейтинг самых «аварийных» имен водителей
Автоновости
03:20
ЦОДД обратился к московским автолюбителям
Автоновости
01:00
Шофер автобуса мастерски ушел от столкновения
ДТП
02:02
У Багдасарян нашли дорогую квартиру
Автоновости
00:38
Лихач спровоцировал ДТП на встречной полосе в Ижевске
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение