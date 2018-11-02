Mazda6 подорожала после обновления

Стали известны цены и комплектации Mazda6 обновленной модели для российского рынка.

Как и предполагалось, седан будет доступен с турбированным 2,5-литровым мотором мощностью 231 л.с., который устанавливается на кроссовер CX-9. Помимо этого "шестерку" предложат с атмосферными двигателями объемом 2,5 л и 2 л мощностью 194 л.с. и 150 л.с. соответственно. Трансмиссия — безальтернативный 6-диапазонный "автомат".

В самой Mazda прайс-лист пока не озвучили, однако СМИ узнали стоимость автомобилей у дилеров. Так, седан в базовой комплектации предложат за 1,451 млн рублей. Для сравнения, стартовая цена дорестайлингового седана была на 74 тыс. рублей ниже. Подорожание объясняется улучшенным набором оборудования, в который вошли светодиодные дневные ходовые огни и климат-контроль.

Первые экземпляры обновленной Mazda6 появятся в автосалонах в конце ноября. Как сообщал "Авторамблер", посвежевший седан отличается от предшественника бамперами, решеткой радиатора и передней оптикой. В салоне модели появилась видоизмененная приборная панель, получившая иное оформление шкал тахометра и спидометра.