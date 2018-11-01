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Rolls-Royce начинает производить кроссовер Cullinan
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Rolls-Royce начинает производить первый кроссовер Cullinan 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В знаменитой компании Великобритании Rolls-Royce сообщили, что производство первого внедорожника Cullinan началось.
Надо напомнить, что этот первый кроссовер привлёк невероятное внимание у автолюбителей всей планеты.
Официальные дилеры уже с января будущего года начнут поставлять кроссовер Rolls-Royce в магазины. Есть информация, что сейчас готовы уже 8 паркетников Cullinan.
Британцы не ограничивают машину в технических характеристиках, сразу поставив мощный 6,75-литровый бензомотор на 571 лошадиную силу. В паре с ней работает только 8-диапазонная коробка-автомат.
Дилеры Rolls-Royce в России тоже начали принимать предзаказы на внедорожник. В самом "бюджетном" варианте Rolls-Royce Cullinan будет иметь ценник в 25 миллионов рублей.
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