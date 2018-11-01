Rolls-Royce начинает производить кроссовер Cullinan

Rolls-Royce начинает производить первый кроссовер Cullinan

В знаменитой компании Великобритании Rolls-Royce сообщили, что производство первого внедорожника Cullinan началось.

Надо напомнить, что этот первый кроссовер привлёк невероятное внимание у автолюбителей всей планеты.

Официальные дилеры уже с января будущего года начнут поставлять кроссовер Rolls-Royce в магазины. Есть информация, что сейчас готовы уже 8 паркетников Cullinan.

Британцы не ограничивают машину в технических характеристиках, сразу поставив мощный 6,75-литровый бензомотор на 571 лошадиную силу. В паре с ней работает только 8-диапазонная коробка-автомат.

Дилеры Rolls-Royce в России тоже начали принимать предзаказы на внедорожник. В самом "бюджетном" варианте Rolls-Royce Cullinan будет иметь ценник в 25 миллионов рублей.