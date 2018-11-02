МВД объяснило отказ от «Шипов»

МВД подтвердило планы отменить обязательную установку на машинах знака «Шипы»

Сергея Боярского. Опознавательный знак "Шипы" на автомобилях утратил свою актуальность, все профильные ведомства уже согласовали проект постановления правительства об исключении обязанности водителей по его установке. Об этом говорится в письме заместителя министра внутренних дел РФ Михаила Ваничкина в ответ на обращение депутата Госдумы

В октябре парламентарий направил официальный запрос руководству МВД с просьбой уточнить, когда будет отменено требование для водителей наклеивать на автомобили знак "Шипы" и, соответственно, упразднены штрафы за его отсутствие.

"Опознавательный знак "Шипы" потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами", — отмечается в письме Ваничкина (копия есть у ТАСС).

В частности, речь идет о конструкции автомобиля, степени его загруженности, наличии современных электронных систем, способствующих торможению и стабилизации.

Таким образом, установка указанного знака на транспортом средстве "не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий", констатировал замглавы ведомства. Кроме того, наличие данного знака на заднем стекле "зачастую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения", указывается в документе. При этом международных обязательств по использованию этого знака не имеется.

Минтрансом, Минфином, Ваничкин напомнил, что МВД России инициативно подготовило проект постановления кабмина, предусматривающий исключение обязанности по установке знака "Шипы". Проект согласован с Минтруда Минэкономразвития РФ , подтвердил он. "По проекту постановления получено положительное заключение Минюста , коррупциогенные факторы… не выявлены", — добавил замминистра внутренних дел. На данный момент проект постановления внесен в правительство РФ , в ведении которого находится принятие решения об издании документа, заключил он.