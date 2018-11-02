МВД объяснило отказ от «Шипов»

Опознавательный знак "Шипы" на автомобилях утратил свою актуальность, все профильные ведомства уже согласовали проект постановления правительства об исключении обязанности водителей по его установке. Об этом говорится в письме заместителя министра внутренних дел РФ Михаила Ваничкина в ответ на обращение депутата Госдумы Сергея Боярского.
В октябре парламентарий направил официальный запрос руководству МВД с просьбой уточнить, когда будет отменено требование для водителей наклеивать на автомобили знак "Шипы" и, соответственно, упразднены штрафы за его отсутствие.
"Опознавательный знак "Шипы" потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами", — отмечается в письме Ваничкина (копия есть у ТАСС).
В частности, речь идет о конструкции автомобиля, степени его загруженности, наличии современных электронных систем, способствующих торможению и стабилизации.
Таким образом, установка указанного знака на транспортом средстве "не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий", констатировал замглавы ведомства. Кроме того, наличие данного знака на заднем стекле "зачастую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения", указывается в документе. При этом международных обязательств по использованию этого знака не имеется.
Ваничкин напомнил, что МВД России инициативно подготовило проект постановления кабмина, предусматривающий исключение обязанности по установке знака "Шипы". Проект согласован с Минтруда, Минтрансом, Минфином, Минэкономразвития РФ, подтвердил он. "По проекту постановления получено положительное заключение Минюста, коррупциогенные факторы… не выявлены", — добавил замминистра внутренних дел. На данный момент проект постановления внесен в правительство РФ, в ведении которого находится принятие решения об издании документа, заключил он.
"Зимний сезон для автомобилистов нашей страны в большинстве регионов наступил, и не хотелось бы вновь возвращаться к необходимости платить штрафы за отсутствие ненужных знаков", — сказал ТАСС Боярский, комментируя ответ министерства на свой запрос. "Надеюсь, что соответствующее постановление будет в ближайшее время принято правительством", — добавил он.