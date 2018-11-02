Ещё
Touareg в России получит базовый двигатель
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen Touareg в России получит базовый двигатель 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
В России в конце ноября должны появиться первые экземпляры внедорожника Volkswagen Touareg с базовым четырехцилиндровым 2.0-литровым турбомотором. Данный двигатель был анонсирован для модели изначально, но до сих пор в продаже у дилеров представлены только модели с двигателями V6.
Известно, что указанная версия уже прошла процедуру сертификации и не имеет преград для начала продаж через дилерскую сеть Volkswagen. Новый силовой агрегат способен развивать мощность в 249 «лошадей» и работает в паре с автоматической коробкой передач на восемь диапазонов и полноприводным шасси. Данный силовой агрегат используется и для Audi Q7, но за счет неудачного выбора мощности в 252 л.с. (гарантирующего повышенные ставки налога) кроссовер с таким двигателем практически не продается.
Заявленная максимальная скорость составляет 225 км/ч, а показатели динамики разгона в немецкой компании не раскрывают. Переход на менее объемный двигатель обеспечивает снижение массы авто до 1955 кг (-85 кг) относительно версии с 3.0-литровым дизелем.
В комплектации Respect стоимость «немца» составляет 3 миллиона 400 тысяч рублей. Для сравнения, дизельный Volkswagen Touareg с аналогичным оснащением оказывается дороже на 350 тысяч. Доступен 2.0-литровый мотор и в комплектации Status, причем здесь разница в цене с дизельным вариантом достигает уже 450 тысяч (3 740 000 рублей_.
Allroader.ru: последние новости
Новый кроссовер Volkswagen Tarek пропишется в России Mazda CX-8 получила новые моторы для домашнего рынка Лучший бюджетный автомобиль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петербуржца оштрафовали за эротическую съемку на дороге5
МВД объяснило отказ от «Шипов»4
Audi сделала суперкар для мультфильма
Водителей лишают прав из-за болтов13
Rolls-Royce начинает производить кроссовер Cullinan
Видео
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
02:02
На водителей по типу Багдасарян нашли новую управу
Автоновости
01:20
Составлен рейтинг самых «аварийных» имен водителей
Автоновости
03:20
ЦОДД обратился к московским автолюбителям
Автоновости
01:00
Шофер автобуса мастерски ушел от столкновения
ДТП
02:02
У Багдасарян нашли дорогую квартиру
Автоновости
00:38
Лихач спровоцировал ДТП на встречной полосе в Ижевске
ДТП
01:43
Родстер Abarth 124 установил рекорд Гиннесса
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение