Volkswagen Touareg в России получит базовый двигатель

В России в конце ноября должны появиться первые экземпляры внедорожника Volkswagen Touareg с базовым четырехцилиндровым 2.0-литровым турбомотором. Данный двигатель был анонсирован для модели изначально, но до сих пор в продаже у дилеров представлены только модели с двигателями V6.

Известно, что указанная версия уже прошла процедуру сертификации и не имеет преград для начала продаж через дилерскую сеть Volkswagen. Новый силовой агрегат способен развивать мощность в 249 «лошадей» и работает в паре с автоматической коробкой передач на восемь диапазонов и полноприводным шасси. Данный силовой агрегат используется и для Audi Q7, но за счет неудачного выбора мощности в 252 л.с. (гарантирующего повышенные ставки налога) кроссовер с таким двигателем практически не продается.

Заявленная максимальная скорость составляет 225 км/ч, а показатели динамики разгона в немецкой компании не раскрывают. Переход на менее объемный двигатель обеспечивает снижение массы авто до 1955 кг (-85 кг) относительно версии с 3.0-литровым дизелем.

В комплектации Respect стоимость «немца» составляет 3 миллиона 400 тысяч рублей. Для сравнения, дизельный Volkswagen Touareg с аналогичным оснащением оказывается дороже на 350 тысяч. Доступен 2.0-литровый мотор и в комплектации Status, причем здесь разница в цене с дизельным вариантом достигает уже 450 тысяч (3 740 000 рублей_.