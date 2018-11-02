Ушла эпоха: МВД отменяет знак «Шипы»

МВД собирается отказаться от обязательного знака «Шипы» на автомобилях. По мнению замминистра внутренних дел РФ Михаила Ваничкина, «Шипы» утратили свою актуальность — сейчас динамические характеристики машин определяются электронными системами торможения и многим другим. МВД уже подготовило и согласовало проект отказа от обязательного знака с другими ведомствами, в частности с Минтрансом

Сергея Боярского. Министерство внутренних дел (МВД) России запланировало отказ от обязательного использования автомобильного знака «Шипы». Об инициативе говорится в письме заместителя главы МВД Михаила Ваничкина в ответ на обращение депутата Государственной Думы

Парламентарий направил официальный запрос в МВД, желая уточнить — когда водители не будут обязаны наклеивать на свои машины знак «Шипы» и будут отменены штрафы за отсутствие этого стикера.

«Опознавательный знак «Шипы» потерял свою актуальность. Сейчас динамические характеристики движения транспортного средства определяются иными факторами», — заявил замминистра.

Замглавы МВД указал, что характеристики автомобиля определяются его конструкцией, весом груза, современными электронными системами торможения.

Поэтому сейчас знак «Шипы» уже не позволяет автомобилистам точно сказать, как поведет себя на дороге машина. Особенно это заметно «в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий».

Ваничкин добавил, что знак «Шипы» ограничивает обзор с места водителя, а кроме того — нет никаких международных обязательств по использованию этой наклейки.

Минэкономразвития. МВД подготовило проект постановления кабмина, согласно которому знак «Шипы» больше не будет обязательным. Этот проект согласован с российскими ведомствами: Минтруда , Минтрансом, Минфином

«Коррупциогенные факторы не выявлены», — подчеркнул Ваничкин.

Скоро проект поступит на рассмотрение и будет принят правительством «в ближайшее время».

Депутат Боярский, направивший запрос, заявил, что вопрос стал актуальным в связи с наступлением в России зимнего сезона на дорогах.

«Не хотелось бы вновь возвращаться к необходимости платить штрафы за отсутствие ненужных знаков», — заявил в разговоре с ТАСС парламентарий.

«Я бы даже сказал, что ситуация со знаком — просто как лакмусовая бумажка для здравого смысла. Скоро зима, а мы вот едем, как дураки, и не знаем, что делать со знаками», — подчеркнул единоросс Боярский.

Напомним, сейчас согласно ПДД использование транспорта с зимней шипованной резиной при отсутствии опознавательного знака «Шипы» запрещено. Нарушение правил грозит штрафом в размере 500 рублей или предупреждением.

Ранее в разговоре с НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил, почему МВД изначально ввело знак «Шипы» — из-за большого количества аварий, происходивших на «лысой» резине.

«Раньше большинство передвигалось на автомобилях без ABS или, допустим, на всесезонной резине. Также были автомобили на шипованной резине. Различие в тормозном пути у этих автомобилей очень серьезное — в десятки метров. Поэтому МВД потребовалось ввести знак «Шипы», чтобы водители, у которых всесезонная резина и старенькие автомобили типа ВАЗ классики, могли принять решение о выборе дистанции», — заявил Шкуматов.

В конце сентября МВД ввело новые правила государственной регистрации автомобилей и прицепов. Приказ с изменениями вступает в силу 6 октября 2018 года, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь на учет разрешается ставить автомобили с электронными паспортами транспортного средства (ПТС), более того — с 1 ноября 2019 года использование электронных ПТС становится обязательным для всех новых автомобилей.

При этом ранее выданные бумажные паспорта будут действовать и дальше, но у владельца есть возможность заменить «бумажку» на электронный ПТС. Если же паспорт утрачен или испорчен, то можно будет получить его дубликат.

Госавтоинспекции рассказали и о новых водительских правах. На задней стороне документа будет размещен QR-код с возможностью сканирования. На лицевой в правом нижнем углу будет нарисован значок руля.

Надпись «водительское удостоверение» теперь будет интернациональной — ее продублируют на английском и французском языках. Более того, в удостоверение будет инкрустирован микрочип, оснащенный дополнительными степенями защиты. Верхний и нижний слои пластиковой карточки будут лазероактивными.