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Skoda обойдется россиянам в ноябре дешевле
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Skoda обойдется россиянам в ноябре дешевле 

Car.ru + ещё 5 8 часов назад
Фото: Car.ru
Бренд Skoda объявил о нескольких осенних акциях для отечественных клиентов.
До 22 ноября несколько моделей Skoda можно приобрести со значительными скидками. Например, Octavia сбросила в цене примерно 181 тысячу рублей.
Подешевели и другие автомобили. Так, по флагманскому седану Skoda Superb стоимость снижена на 225 000 рублей. В свою очередь, цена на Rapid снижена на 125 000 рублей.
Однако это еще не все предложения. К примеру, в текущем месяце снижены ставки по кредитованию в рамках большинства пакетов.
Skoda Octavia обойдется покупателю в 3 процента годовых. На представителей семейства Rapid, Kodiaq, Superb кредитная ставка установлена в размере 7,9 пунктов.
Наконец, будут продолжать действовать программы утилизации транспорта, продажи авто с пробегом и обмена старых машин на новые в рамках схемы трейд-ин. В зависимости от модели российский потребитель сможет сэкономить от 50 до 110 тысяч рублей.
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