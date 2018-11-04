Skoda обойдется россиянам в ноябре дешевле

Бренд Skoda объявил о нескольких осенних акциях для отечественных клиентов.

До 22 ноября несколько моделей Skoda можно приобрести со значительными скидками. Например, Octavia сбросила в цене примерно 181 тысячу рублей.

Подешевели и другие автомобили. Так, по флагманскому седану Skoda Superb стоимость снижена на 225 000 рублей. В свою очередь, цена на Rapid снижена на 125 000 рублей.

Однако это еще не все предложения. К примеру, в текущем месяце снижены ставки по кредитованию в рамках большинства пакетов.

Skoda Octavia обойдется покупателю в 3 процента годовых. На представителей семейства Rapid, Kodiaq, Superb кредитная ставка установлена в размере 7,9 пунктов.

Наконец, будут продолжать действовать программы утилизации транспорта, продажи авто с пробегом и обмена старых машин на новые в рамках схемы трейд-ин. В зависимости от модели российский потребитель сможет сэкономить от 50 до 110 тысяч рублей.