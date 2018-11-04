Geely представит обновленный Emgrand 7

Премьера новой версии седана Emgrand 7 от Geely должна состояться уже в будущем году.

Пока автомобиль появился на фото в камуфляже. Из увиденного можно сделать несколько выводов. Так, заметны новый дизайн переднего бампера, решетки радиатора и головной оптики.

Судя по всему, в салоне радикальных изменений не будет. Он перейдет от предыдущего варианта Emgrand 7.

О силовом агрегате пока достоверной информации нет. На данный момент по дорогам КНР ездит вариант Geely с двигателем в полтора литра и мощностью 109 лошадиных сил.

Специалисты не исключают, что появится турбомотор на 1,4 литра и мощностью 133 лошадиные силы. Оба варианта будут готовы работать с механической трансмиссией на 5 ступеней или вариатором.

В Китае Emgrand 7 обещают официально показать весной будущего года. В России седан появится позднее, однако информации о ценах на него пока нет.