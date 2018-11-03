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Ford научил фары светить по дорожной разметке
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Ford научил фары светить по дорожной разметке 

Car.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Car.ru
Сотрудники автомобильной компании Ford разработали новую систему, благодаря которой водитель сможет контролировать свет фар автомобилей.
Для осуществления настройки система самостоятельно считывает показатели дорожной разметки и установленных на дорогах.
На начало разработок новой системы, получившей в итоге название Adaptive Front Lighting System сотрудников и руководителей компании подтолкнули результаты проведенных исследований, а также опрос водителей, среди которых большое количество опрошенных заявили, что не комфортно чувствуют себя при передвижение в темное время суток.
Ориентируясь на установленные дорожные знаки, а также дорожную разметку фары автоматически увеличивают, либо уменьшают световой зрачок, что позволяет чувствовать себя комфортно в наиболее опасных участках.
При использование данной системы у водителя полностью отпадает необходимость переключаться с ближнего на дальний свет фар, так как при виде встречной машины система распознает ее, и сама снижает яркость фар.
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