Ford научил фары светить по дорожной разметке

Сотрудники автомобильной компании Ford разработали новую систему, благодаря которой водитель сможет контролировать свет фар автомобилей.

Для осуществления настройки система самостоятельно считывает показатели дорожной разметки и установленных на дорогах.

На начало разработок новой системы, получившей в итоге название Adaptive Front Lighting System сотрудников и руководителей компании подтолкнули результаты проведенных исследований, а также опрос водителей, среди которых большое количество опрошенных заявили, что не комфортно чувствуют себя при передвижение в темное время суток.

Ориентируясь на установленные дорожные знаки, а также дорожную разметку фары автоматически увеличивают, либо уменьшают световой зрачок, что позволяет чувствовать себя комфортно в наиболее опасных участках.

При использование данной системы у водителя полностью отпадает необходимость переключаться с ближнего на дальний свет фар, так как при виде встречной машины система распознает ее, и сама снижает яркость фар.