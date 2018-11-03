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Tesla представляет обновленную функцию Summon
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Tesla представляет обновленную функцию Summon 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Илон Маск, занимающий должность генерального руководителя автомобильной компании Tesla официально заявил о том, что современная версия Summon станет доступна в течение ближайших нескольких месяцев.
Использование функции будет доступно на всех транспортных средствах, имеющих заводскую систему Autopilot.
Благодаря этой версии водитель сможет получать видео сразу с восьми камер видеонаблюдения.
Более дополнительной возможностью будет отслеживание водителя, правда для этого необходимо будет нажать кнопку вызов в стандартном приложении компании.
Эксперту утверждают, что наиболее популярной и востребованной система будет для начинающих водителей, не имеющих большого опыта в этой сфере.
Так же каждый желающий сможет заранее находить для себя парковочные места, используя приложение, которое можно будет установить на смартфон.
По словам руководителя главная цель заключается в том, чтобы создать функцию, которая позволит на расстоянии управлять автомобилей, задавая ему необходимые параметры маршрута.
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