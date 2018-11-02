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Какое место в авто действительно самое безопасное
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Какое место в авто действительно самое безопасное 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Мнения экспертов на тему того, где в транспортном средстве находится самое безопасное место различаются.
При этом эксперты единогласны в том, что самым опасным местом считается водительское, так как в случае возникновения аварийной ситуации наибольший удар приходится именно на водительское кресло.
Чтобы максимально себя обезопасить в случае опасности специалисты советуют сесть максимально приближенно к спинке кресла.
Точно так же можно сказать про переднее пассажирское сидение, так, как и оно в случае столкновения получает на себя большой удар.
Производители учитывают этот момент при разработке кресел, поэтому чаще всего они дополнительно укрепляются.
Сидение, расположенное сзади за пассажирским местом считается самым безопасным, так как при дорожном движении оно находится у обочины и в случае лобового удара давление на него оказывается в меньшей степени.
Тут важно учитывать, с какой стороны расположен руль, справа или слева.
Что касается центрального заднего места, то назвать его безопасным можно не всегда, при серьезных дорожно транспортных происшествиях возможно сжатие не только от переднего удара, но и от сжатия пассажиров, которые находятся рядом.
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