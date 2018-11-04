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Первый летающий автомобиль представят в Кувейте
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Первый летающий автомобиль представят 12 ноября в Кувейте 

Car.ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
Производственная компания PAL-V Liberty в ноябре текущего года официально представит первый в мире летающий транспорт.
Начало серийного выпуска данного транспортного средства запланировано на две тысячи двадцатый год.
Главным разработчиком транспортного средства стал голландский производитель самолетов. Мероприятие, на котором запланирована презентация пройдет на территории Нидерландов в Кувейте. Предварительная дата мероприятия двенадцатое ноября текущего года.
Майк Стекленбург, занимающий должность генерального директора производственной компании отметил, что для создания модели использовались современные, но при этом проверенные детали.
Использование проверенных технологий в производстве машины позволило эксплуатировать автомобиль в соответствии с правилами общественного движения, а также правилами эксплуатации воздушного транспорта.
Эксперты уверены, что производство автомобилей вызовет настоящий ажиотаж и привлечет большое количество покупателей, желающих приобрести модель.
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