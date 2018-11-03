BMW может оставить механическую КПП для версии M3

На прошедшем в октябре автосалоне в Париже, компания BMW презентовала целиком обновленное поколение пользующегося большой популярностью седана M3.

Поступление его в серийное производство и продажу планируется в первые месяцы наступающего года. Помимо этого, компания не останавливает работы над его форсированной версией, что доказано набором снимков папарацци с автодрома в Нюрбургринге.

По сведениям, предоставленными западными СМИ, руководящие лица компании рассматривают возможность оставить коробку передач механического типа на версии G20, что сильно порадовало многих поклонников серии. Это приведет к тому, что данная модель может оказаться одним из небольшого количества конкурентов с «механикой» таких автомобилей Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio или Audi S5.

Кроме того, представители компании обсуждают, необходимо ли сохранить в версии M3 стандартный задний привод, либо привести его к полноприводному варианту, как уже было сделано в версии M5.

На автомобиле нового поколения ожидается установка двигателя мощностью до 500 л.с.