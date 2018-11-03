Ещё
BMW может оставить механическую КПП для версии M3
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW может оставить механическую КПП для версии M3 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
На прошедшем в октябре автосалоне в Париже, компания BMW презентовала целиком обновленное поколение пользующегося большой популярностью седана M3.
Поступление его в серийное производство и продажу планируется в первые месяцы наступающего года. Помимо этого, компания не останавливает работы над его форсированной версией, что доказано набором снимков папарацци с автодрома в Нюрбургринге.
По сведениям, предоставленными западными СМИ, руководящие лица компании рассматривают возможность оставить коробку передач механического типа на версии G20, что сильно порадовало многих поклонников серии. Это приведет к тому, что данная модель может оказаться одним из небольшого количества конкурентов с «механикой» таких автомобилей Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio или Audi S5.
Кроме того, представители компании обсуждают, необходимо ли сохранить в версии M3 стандартный задний привод, либо привести его к полноприводному варианту, как уже было сделано в версии M5.
На автомобиле нового поколения ожидается установка двигателя мощностью до 500 л.с.
Car.ru: последние новости
Jeep показал новый Scrambler Honda S800 Racing продадут на аукционе Какое место в авто действительно самое безопасное
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сломавшей в ДТП шею девушке видео происшествия прислал аноним
Водителей лишают прав из-за болтов13
В Китае столкнулись 26 автомобилей
Jeep показал новый Scrambler
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"37
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
00:50
Момент ДТП в Тюмени попал на видео
ДТП
01:07
Ушла эпоха: МВД отменяет знак «Шипы»
Автоновости
02:02
На водителей по типу Багдасарян нашли новую управу
Автоновости
01:20
Составлен рейтинг самых «аварийных» имен водителей
Автоновости
03:20
ЦОДД обратился к московским автолюбителям
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение