Козак нашел «много безобразий» на АЗС"

Козак призвал правительство обратить внимание на «безобразия на независимых АЗС»

Правительство должно обратить внимание на такие "безобразия на независимых АЗС" в России, как низкое качество топлива. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1", вышедшем в эфир в субботу, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак

"Там действительно много безобразий, часто это некачественное топливо. Там нужно наводить порядок…, — сказал Козак. — Но если мы будем очень жестко и быстро его наводить, это может привести к коллапсу".

Стабилизация цен на независимых автозаправках с большой вероятностью произойдет в ближайшие дни, также отметил он. "Розничный рынок реагирует на изменения на оптовом [рынке] с некоторым замедлением. Я думаю, через несколько дней мы почувствуем все эти изменения", — сказал вице-премьер.

Уровень цен на топливо

Козак добавил, что правительство намерено обойтись без госрегулирования рынка бензина и дизельного топлива и найти рыночный механизм регулирования внутреннего и внешнего рынков.

"Мы изучаем разный опыт, работаем над этим вместе с нефтяной отраслью, чтобы найти понятный, прозрачный рыночный механизм регулирования внутреннего и внешнего рынков", — сказал он.

По его словам, правительство не намерено вводить госрегулирование цен бензина и дизеля на внутреннем рынке России.

"Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили", — подчеркнул вице-премьер.

Правительство и нефтяные компании на совещании 31 октября договорились о мерах по стабилизации топливного рынка. Нефтяники согласились с предложением правительства зафиксировать оптовые цены на бензин и дизельное топливо на уровне июня до конца 2018 года, а в следующем году — индексировать их не выше инфляции.

По словам Козака, правительству хватит ресурсов и "доброй воли" нефтяных компаний для сдерживания цен на топливо в пределах инфляции.