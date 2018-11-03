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Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
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Козак призвал правительство обратить внимание на «безобразия на независимых АЗС» 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Правительство должно обратить внимание на такие "безобразия на независимых АЗС" в России, как низкое качество топлива. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1", вышедшем в эфир в субботу, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Там действительно много безобразий, часто это некачественное топливо. Там нужно наводить порядок…, — сказал Козак. — Но если мы будем очень жестко и быстро его наводить, это может привести к коллапсу".
Стабилизация цен на независимых автозаправках с большой вероятностью произойдет в ближайшие дни, также отметил он. "Розничный рынок реагирует на изменения на оптовом [рынке] с некоторым замедлением. Я думаю, через несколько дней мы почувствуем все эти изменения", — сказал вице-премьер.

Уровень цен на топливо

Козак добавил, что правительство намерено обойтись без госрегулирования рынка бензина и дизельного топлива и найти рыночный механизм регулирования внутреннего и внешнего рынков.
"Мы изучаем разный опыт, работаем над этим вместе с нефтяной отраслью, чтобы найти понятный, прозрачный рыночный механизм регулирования внутреннего и внешнего рынков", — сказал он.
По его словам, правительство не намерено вводить госрегулирование цен бензина и дизеля на внутреннем рынке России.
"Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили", — подчеркнул вице-премьер.
Правительство и нефтяные компании на совещании 31 октября договорились о мерах по стабилизации топливного рынка. Нефтяники согласились с предложением правительства зафиксировать оптовые цены на бензин и дизельное топливо на уровне июня до конца 2018 года, а в следующем году — индексировать их не выше инфляции.
По словам Козака, правительству хватит ресурсов и "доброй воли" нефтяных компаний для сдерживания цен на топливо в пределах инфляции.
"Я по-прежнему подтверждаю то, что неоднократно говорил ранее: у нас есть инструменты, хватит ресурсов и доброй воли у тех же нефтяных компаний, чтобы сдержать уровень розничных цен на моторное топливо в пределах инфляции. Именно об этом мы договорились, и нефтяники согласились с этим", — подчеркнул Козак.
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