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Jeep показал новый Scrambler
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Jeep показал новый Scrambler 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Уже известна и дата официальной премьеры обновленного Jeep Scrambler — 28 ноября 2018 года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
А пока производитель выложил несколько предварительных фото. Они, впрочем, не дают еще окончательного представления о машине.
Вполне вероятно, что пикап будет во многом похож на Jeep Wrangler. Добавятся съемный мягкий верх, а также некоторые современные технические новшества в автомобиле.
Линейка моторов состоит из двух типов двигателей. Первым является двухлитровый агрегат с турбонаддувом, выдающий 270 лошадиных сил. Также есть комплектация с силовой установкой на 3 литра с потенциалом в 285 «лошадей».
Кстати, упомянутый перечень может быть не исчерпывающим. Есть слухи о дизельных и гибридных прототипах.
Трансмиссия тоже выполнена в 2 вариантах. Покупателю предлагается механическая коробка передач на шесть ступеней или «автомат» на 8 положений.
Старт продаж начнется в начале следующего года. Известно, что обновленный Scrambler будут собирать на заводе Jeep в Толедо.
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