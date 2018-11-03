Jeep показал новый Scrambler

Уже известна и дата официальной премьеры обновленного Jeep Scrambler — 28 ноября 2018 года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

А пока производитель выложил несколько предварительных фото. Они, впрочем, не дают еще окончательного представления о машине.

Вполне вероятно, что пикап будет во многом похож на Jeep Wrangler . Добавятся съемный мягкий верх, а также некоторые современные технические новшества в автомобиле.

Линейка моторов состоит из двух типов двигателей. Первым является двухлитровый агрегат с турбонаддувом, выдающий 270 лошадиных сил. Также есть комплектация с силовой установкой на 3 литра с потенциалом в 285 «лошадей».

Кстати, упомянутый перечень может быть не исчерпывающим. Есть слухи о дизельных и гибридных прототипах.

Трансмиссия тоже выполнена в 2 вариантах. Покупателю предлагается механическая коробка передач на шесть ступеней или «автомат» на 8 положений.

Старт продаж начнется в начале следующего года. Известно, что обновленный Scrambler будут собирать на заводе Jeep в Толедо.