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Honda S800 Racing продадут на аукционе
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Honda S800 Racing продадут на аукционе 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Ожидается, что итоговая стоимость раритетной Honda S800 Racing может составить 100 000 долларов.
Этот спортивный автомобиль был выпущен в 1967 году всего в двух экземплярах французским подразделением компании. С тех пор машина имела несколько владельцев, но достаточно хорошо сохранилась.
За основу был взят четырехцилиндровый двигатель от Honda S800. Путем доработок мощность мотора удалось поднять до 90 лошадиных сил.
Также был усовершенствован задний привод. Автомобиль работает на механической коробке передач в 5 ступеней.
Аукцион должен пройти 4 ноября в США. В качестве нагрузки покупатель получит пакет для двигателя. Окончательная продажная цена станет известной чуть позже.
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