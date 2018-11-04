Якутия может запустить собственное производство топлива

Якутия из-за высоких цен и некачественного бензина на АЗС в регионе начнет собственное производство моторного топлива, сообщил «РИА Новости» глава республики Айсен Николаев . Он отметил, что в Якутии нет АЗС вертикально интегрированных компаний, а на независимых станциях вопрос роста цен на бензин можно решить только путем регулирования оптовых цен.

По словам Николаева, с июня оптовые цены на литр АИ-92 и АИ-98 повысились на 8 руб., АИ-95 — на 9 руб., литр дизельного топлива подорожал на 12 руб. Розничные цены на заправках «Саханефтегазсбыта», например, повысились на 4,8 руб., добавил глава республики.

Кроме того, качество топлива на АЗС Якутии порой оставляет желать лучшего, сказал Николаев, отметив, что контроль над качеством — «это целиком и полностью прерогатива и зона ответственности федеральных надзорных органов».

«Таким образом, из всего вышесказанного на повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики. Поручения по конкретным направлениям решения данного вопроса мной даны, и начинают сейчас исполняться», — заключил Николаев.

Накануне вице-премьер Дмитрий Козак заявил о необходимости «навести порядок» на рынке независимых АЗС. По словам вице-премьера, на таких станциях «много безобразий», например, часто встречается некачественное топливо. Особенно эта проблема, по мнению Козака, актуальна для Сибири и Дальнего Востока. Он привел в пример Якутию, где все АЗС независимые, и Забайкальский край, где только шесть заправок из более чем двух сотен принадлежат «Роснефти»

На этой неделе нефтяные компании на совещании у Козака подписали с правительством соглашение сроком действия до 31 марта следующего года. Нефтяники обязались не повышать цены на своих АЗС до конца этого года. Компании также должны вернуть оптовые цены на уровень июня, что должно остановить рост топлива на независимых АЗС.