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Раскрыт интерьер кроссовера JAC S4
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Раскрыт интерьер кроссовера JAC S4 

Car.ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: Car.ru
Китайский производитель автомобилей Jac обнародовал фотоснимки оформления салона кроссовера собственного производства JAC Refine S4.
Его официальное представление будет на планируемом к проведению в этом месяце автомобильном шоу в городе Гуанчжоу.
Выше центральной консоли находится экран диагональю 10 дюймов, с сенсорной панелью, отвечающий за управление системой мультимедиа. Чуть ниже находится набор кнопок для контроля системы климат-контроля. Было высказано уже много комментариев пользователей о том, что сенсорные кнопки представляют собой неудобство и опасность, так как ими нельзя воспользоваться наощупь, то есть водителю необходимо отвлекаться от управления автомобилем. Но его создатели приняли решение остановиться на таком варианте.
Наружный вид автомобиля сделан в совершенно новом образе, непохожем на модели, стоящие рядом в модельном ряду.
На автомобиль Jac модели S4 будет установлен двигатель, работающий на бензине: атмосферный объемом 1,6 литра и мощностью в 120 л.с., либо двигатель объемом в 1,5 литра мощностью в 150 л.с. Трансмиссия может устанавливаться 5-ступенчатая механическая, либо вариаторная.
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