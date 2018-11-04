Раскрыт интерьер кроссовера JAC S4

Китайский производитель автомобилей Jac обнародовал фотоснимки оформления салона кроссовера собственного производства JAC Refine S4.

Его официальное представление будет на планируемом к проведению в этом месяце автомобильном шоу в городе Гуанчжоу.

Выше центральной консоли находится экран диагональю 10 дюймов, с сенсорной панелью, отвечающий за управление системой мультимедиа. Чуть ниже находится набор кнопок для контроля системы климат-контроля. Было высказано уже много комментариев пользователей о том, что сенсорные кнопки представляют собой неудобство и опасность, так как ими нельзя воспользоваться наощупь, то есть водителю необходимо отвлекаться от управления автомобилем. Но его создатели приняли решение остановиться на таком варианте.

Наружный вид автомобиля сделан в совершенно новом образе, непохожем на модели, стоящие рядом в модельном ряду.

На автомобиль Jac модели S4 будет установлен двигатель, работающий на бензине: атмосферный объемом 1,6 литра и мощностью в 120 л.с., либо двигатель объемом в 1,5 литра мощностью в 150 л.с. Трансмиссия может устанавливаться 5-ступенчатая механическая, либо вариаторная.