Во сколько обойдется россиянам новый Mercedes-Benz GLE?

Стали известны российские цены на новый Mercedes-Benz GLE

«Мотору» стал известен список комплектаций и цены на среднеразмерный кроссовер Mercedes-Benz GLE нового поколения с внутризаводским индексом W 167. Стоимость модели начинается от 4 650 000 рублей.

Как и в Германии, выбор на первых порах будет ограничен двумя модификациями: GLE 300 d — с двухлитровым дизелем мощностью 245 лошадиных сил и GLE 450 — с бензиновой рядной «шестеркой» объемом три литра и мощностью 367 сил. Дизельный полноприводник разгоняется до ста километров в час за 7,2 секунды. Максимальная скорость — 225 километров в час. Более мощная бензиновая версия способна проделать то же самое за 5,7 секунды, а ее максимальная скорость составляет 250 километров в час.

Судя по конфигуратору, уже доступному на сайте Mercedes-Benz, российским покупателям GLE будут доступны лишь фиксированные комплектации. Так, дизельный GLE 350 d можно выбрать в версии Premium за 4 650 000 рублей и Sport за 4 950 000 рублей.

Все машины без исключения имеют виртуальный щиток приборов, светодиодные фары и задние фонари, подогревы зеркал, омывателей и руля. Информационная система MBUX — с парой экранов диагональю 12,3 дюйма, навигацией на жестком диске и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Кроссоверы в комплектации Premium можно распознать по решетке радиатора с двумя горизонтальными перекладинами и 19-дюймовым дискам с десятью спицами. Cалон отделан искусственной кожей Artico, а на панели приборов — вставки из грецкого ореха с открытыми порами и хромированная отделка. В стандартное оснащение входят передние кресла с электроприводами и памятью положений, внутреннее и внешние зеркала с автозатемнением, парктроники и камера заднего вида. Можно выбрать лишь цвет кожи (бежевая, коричневая или черная) и отделку потолка.

У кроссоверов в комплектации Sport — более агрессивная AMG-внешность: крупная решетка радиатора с «планетарным» орнаментом и единственной горизонтальной перекладиной, бампер с увеличенными воздухозаборниками по бокам и тонкой хромированной окантовкой понизу, а также 20-дюймовые колеса с пятью сдвоенными спицами. Салон отделан несколько богаче: кресла обшиты натуральной кожей, а панель приборов и верх дверей затянуты в искусственную кожу Artico — можно выбрать одну из пяти расцветок. Деревянная отделка мрачноватая: антрацитово-черный дуб с открытыми порами, украшенный хромированными окантовками. В комплектацию входят контурная подсветка салона и велюровые коврики.

В обеих упомянутых комплектациях ставятся парктроники и камеры заднего вида. Вся оптика в любом случае светодиодная, но из двух доступных для GLE вариантов фар здесь используются более простые — с обозначением High Performance.

Бензиновый GLE 450 — по сути, мягкий гибрид: все машины снабжаются 48-вольтовым стартер-генератором EQ Boost, дающий кратковременную прибавку 200 Нм и 22 лошадиных сил. Такой кроссовер можно приобрести только в расширенной комплектации Sport Plus, и она намного дороже дизельного — от 6 270 000 рублей. Главные отличия в оснащении — это бесключевой доступ, системы камер кругового обзора, обогрев лобового стекла и «продвинутые» фары Multibeam с 84 светодиодами в каждой.

А вот пневмоподвеска «российским» GLE не положена — ни обычная, ни активная E-Active Body Control, в которой пневмостойки объединены с мощной гидравликой. Все машины оснащаются подвеской с традиционными стальными пружинами — по крайней мере, пока.