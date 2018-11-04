Уникальная мотоколяска «Циклоп» выставлена на продажу

Речь идет о мотоколяске СМЗ С-1Л в народе называемой «Циклоп».

Судя по объявлению, размещенному на одной из популярных автомобильных площадок, хозяин хочет за предлагаемый транспорт 2 миллиона 150 тысяч рублей. И эта мотоколяска 1952 года выпуска имеет свои особенности.

Так, продаваемый экземпляр один из последних, кузов которого собирался вручную. Более поздние образцы уже прошли через заводские цеха.

Несмотря на свой почтенный возраст, «Циклоп» хорошо сохранился. Он имеет двухместный салон, 3 колеса, задние тормоза и двигатель от мотоцикла с объемом в 123 «кубика».

«Циклоп» получил у населения свое прозвище не просто так. Этому мотоколяска обязана единственной большой фаре, которая расположилась точно по центру передней части.

В СССР мотоколяски выпускались Серпуховским мотоциклетным заводом для людей с ограниченными возможностями. Некоторые изделия можно встретить на российских дорогах до сих пор. Причем стоимость кажется смешной: от 30 до 50 тысяч рублей.