Bentley подключат к высокоскоростной сети

Со следующего года все модели Bentley будут оснащаться высокоскоростной точкой доступа WiFi. Система Advanced Connectivity станет первым в мире наиболее защищенным и надежным каналом доступа к интернету из автомобиля, способным работать одновременно с несколькими устройствами.

Доступ к сервису будет осуществляться через специальное приложение для смартфонов. Клиентам станет доступен как набор офисных, так и мультимедийных приложений. Например, стриминг видео в высоком разрешении или видеоконференции. По сути, Advanced Connectivity представляет собой мультиканальный VPN-сервис, способный объединять в один сверхбыстрый канал связи до трех мобильных операторов.

Основной модуль системы, а также питающийся от бортовой энергосети роутер размещены в багажнике. Последний подключен к концентратору широкополосного доступа и обеспечивает стабильное подключение к интернету на скорости до 110 километров в час.

В начале октября выпускники факультета умной мобильности (MA Intelligent Mobility) Королевского колледжа искусств Великобритании представили свое видение будущего Bentley. Из 24 присланных работ преподаватели колледжа и дизайнеры марки выбрали четыре, наиболее точно удовлетворяющие поставленной задаче.