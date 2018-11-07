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Названы самые продаваемые автомобили в России
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Названы самые продаваемые автомобили в России 

BFM.RU + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самыми продаваемыми машинами в РФ в октябре стали Lada Vesta и Lada Granta. Эти модели заняли первое и второе место по продажам в октябре, передает РИА Новости.
Так, продажи Vesta выросли на 61% в октябре в годовом выражении и составили 10,67 тысячи штук, Granta разошлась тиражом 10,27 тысячи единиц, что на 25,1% больше по сравнению с октябрем 2017 года.
По итогам января — октября 2018 года Lada Vesta занимает первое место по продажам среди новых автомобилей в России с результатом 86,86 тысячи штук, на втором месте Kia Rio с результатом 82,97 тысячи, третью строчку занимает Lada Granta — 80,46 тысячи.
В целом в РФ зафиксирован рост продаж новых автомобилей. Продажи в октябре выросли на 8,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, превысив 160 тысяч штук. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которое цитирует «Интерфакс».
«Несмотря на то, что сейчас с продажами все в порядке, среди участников рынка растет опасение в отношении устойчивости спроса в рознице начиная с января 2019 года, когда изменится НДС», — приводятся в сообщении слова председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера.
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