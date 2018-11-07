Названы самые продаваемые автомобили в России

Так, продажи Vesta выросли на 61% в октябре в годовом выражении и составили 10,67 тысячи штук, Granta разошлась тиражом 10,27 тысячи единиц, что на 25,1% больше по сравнению с октябрем 2017 года.

По итогам января — октября 2018 года Lada Vesta занимает первое место по продажам среди новых автомобилей в России с результатом 86,86 тысячи штук, на втором месте Kia Rio с результатом 82,97 тысячи, третью строчку занимает Lada Granta — 80,46 тысячи.

В целом в РФ зафиксирован рост продаж новых автомобилей. Продажи в октябре выросли на 8,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, превысив 160 тысяч штук. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которое цитирует «Интерфакс»