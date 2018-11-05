Экспертами подсчитаны наибольшие расходы на такси

Как и до этого, основными пользователями такси являются люди с уровнем дохода выше среднего.

Довольно часто пассажиры такси принадлежат и к бизнес-классу. Аналитиками было подсчитано, кто же больше всего несет расходов при передвижении на этом виде транспорта. Результаты оказались довольно неожиданными.

Людьми с наиболее высоким уровнем дохода признаны жители Юго-Восточного административного округа. Средняя стоимость их путешествия — 1037 рублей. Немногим меньше расходуют на поездку жители восточных регионов города Москвы. Примерная стоимость их проезда выльется в сумму 1000 рублей.

На третьем месте находятся два округа: северо-западный и северо-восточный. В них люди оплачивают за проезд в такси 950 рублей.

В Западном административном округе эта цифра немного меньше и составляет 930 рублей. Пятерку рейтинга замыкает «север» — одна такая поездка заставляет их раскошелиться на 830 рублей.

Проживающие в центре города на такие поездки расходуют меньше всех вышеназванных — 770 рублей.