Ещё
Подсчитаны наибольшие расходы на такси
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экспертами подсчитаны наибольшие расходы на такси 

Car.ru 3 часа назад
Как и до этого, основными пользователями такси являются люди с уровнем дохода выше среднего.
Довольно часто пассажиры такси принадлежат и к бизнес-классу. Аналитиками было подсчитано, кто же больше всего несет расходов при передвижении на этом виде транспорта. Результаты оказались довольно неожиданными.
Людьми с наиболее высоким уровнем дохода признаны жители Юго-Восточного административного округа. Средняя стоимость их путешествия — 1037 рублей. Немногим меньше расходуют на поездку жители восточных регионов города Москвы. Примерная стоимость их проезда выльется в сумму 1000 рублей.
На третьем месте находятся два округа: северо-западный и северо-восточный. В них люди оплачивают за проезд в такси 950 рублей.
В Западном административном округе эта цифра немного меньше и составляет 930 рублей. Пятерку рейтинга замыкает «север» — одна такая поездка заставляет их раскошелиться на 830 рублей.
Проживающие в центре города на такие поездки расходуют меньше всех вышеназванных — 770 рублей.
Car.ru: последние новости
Aston Martin показал на фото 1000-сильный суперкар Уникальная мотоколяска «Циклоп» выставлена на продажу Какое место в авто действительно самое безопасное
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запущена горячая линия по услугам такси и каршеринга
Пьяный протаранил автомобили в центре Москвы18
SsangYong Rexton 2019 года станет Alturas
Aston Martin показал на фото 1000-сильный суперкар
Уникальная мотоколяска «Циклоп» выставлена на продажу
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
00:50
Момент ДТП в Тюмени попал на видео
ДТП
01:07
Ушла эпоха: МВД отменяет знак «Шипы»
Автоновости
02:02
На водителей по типу Багдасарян нашли новую управу
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение