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Запущена горячая линия по услугам такси и каршеринга
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Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга 

РИА Новости + ещё 4 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга начинает работать с 5 ноября, сообщается на сайте ведомства.
"Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации с 5 по 19 ноября проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах, — каршерингу", — говорится в сообщении.
Граждане могут обратиться по телефонам и адресам консультационных центров, размещенных на сайтах управлений Роспотребнадзора по регионам РФ.
По данным ведомства, в прошлом году специалисты горячей линии по услугам такси провели 3,5 тысячи консультаций по вопросам, касающимся автоперевозок, прав пассажиров, обязанностей исполнителей данных услуг и нарушений в этой сфере. Кроме этого, они помогли потребителям в составлении претензионных и исковых заявлений.
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