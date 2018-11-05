Запущена горячая линия по услугам такси и каршеринга

Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга

Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга начинает работать с 5 ноября, сообщается на сайте ведомства.

"Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации с 5 по 19 ноября проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах, — каршерингу", — говорится в сообщении.

Граждане могут обратиться по телефонам и адресам консультационных центров, размещенных на сайтах управлений Роспотребнадзора по регионам РФ.

По данным ведомства, в прошлом году специалисты горячей линии по услугам такси провели 3,5 тысячи консультаций по вопросам, касающимся автоперевозок, прав пассажиров, обязанностей исполнителей данных услуг и нарушений в этой сфере. Кроме этого, они помогли потребителям в составлении претензионных и исковых заявлений.