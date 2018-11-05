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Маск назвал сроки готовности беспилотного автопарка Tesla
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Беспилотный автопарк Tesla будет готов через шесть недель 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Илон Маск рассказал о том, что автопарк Tеslа будет готов через шесть недель.
Обновление до функции "вызова" Tеsla Inс будет готово уже через шесть недель, благодаря этому транспортные средства смогут самостоятельно передвигаться по стоянке, искать свободное место и даже читать знаки парковки.
Обновления будут коснуться абсолютно всех автомобилей, которые компания произвела за последние два году.
Илон Маск из Твитера: "Автомобиль сможет ехать к вашему местоположению, точнее он будет ориентироваться по телефону и следовать за вами, как преданное домашнее животное, для этого просто нужно назвать кнопку вызова приложения Tеsla".
Обновление сможет позволить владельцам такого транспорта управлять машинами дистанционно, как автомобиль на пульте управления, конечно здесь нужно учитывать радиус в который попадает автомобиль".
Призыв, часть системы автопилота Tesla, в настоящее время он позволяется владельцам авто Model S парковать свои автомобили снаружи в труднодоступных местах или перемещать автомобиль на небольшие расстояния.
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