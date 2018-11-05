Changan покажет кроссовер CS85

Официальная презентация новинки от Changan должна состояться 16 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.

Ожидается, что на рынке Поднебесной кроссовер-купе составит достойную конкуренцию Mercedes GLS купе, а также BMW X4 . Создан CS85 на базе платформы CS75 (который можно встретить и в России).

Однако дизайн будет совершенно иным в отличие от предшественника. Автомобиль получит новую форму кузова, светодиодные фары и иную решетку радиатора. Задняя Led-оптика будет напоминать уже упомянутый выше BMW X4.

В салоне также произошли изменения. Они выражаются в виртуальной приборной панели, модифицированный климат-контроль, аудиосистема с голосовым управлением.

Машина будет продаваться с двумя двигателями на полтора и 2 литра. Их мощность составит 178 и 233 лошадиные силы. Работают моторы при поддержке АКПП на 6 и 8 ступеней.

Ориентировочная стоимость CS85 в Китае будет находиться в диапазоне от 120 до 199 тысяч юаней. Это примерно 1 142 000 — 1 894 000 рублей.