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Changan покажет кроссовер CS85
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Changan покажет кроссовер CS85 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Официальная презентация новинки от Changan должна состояться 16 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.
Ожидается, что на рынке Поднебесной кроссовер-купе составит достойную конкуренцию Mercedes GLS купе, а также BMW X4. Создан CS85 на базе платформы CS75 (который можно встретить и в России).
Однако дизайн будет совершенно иным в отличие от предшественника. Автомобиль получит новую форму кузова, светодиодные фары и иную решетку радиатора. Задняя Led-оптика будет напоминать уже упомянутый выше BMW X4.
В салоне также произошли изменения. Они выражаются в виртуальной приборной панели, модифицированный климат-контроль, аудиосистема с голосовым управлением.
Машина будет продаваться с двумя двигателями на полтора и 2 литра. Их мощность составит 178 и 233 лошадиные силы. Работают моторы при поддержке АКПП на 6 и 8 ступеней.
Ориентировочная стоимость CS85 в Китае будет находиться в диапазоне от 120 до 199 тысяч юаней. Это примерно 1 142 000 — 1 894 000 рублей.
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