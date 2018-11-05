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Новый KIA Soul получит мощную электрическую версию
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Новый KIA Soul получит мощную электрическую версию и новый дизайн 

LiveCars.Ru 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Компания KIA продолжает работу над новым третьим поколением популярной модели Soul. Не исключено, что ее публичный дебют может состояться на ближайшем автосалоне в Лос-Анджелесе, а производство начнется в середине 2019 года.
Внешне от предыдущего поколения автомобиль будет отличать абсолютно новая головная оптика, включая новые фары, дневные ходовые огни и противотуманные фары. Будут переработаны передний бампер и решетка радиатора, которая в турбированной версии получит сетчатую структуру, а задние фонари приобретут форму бумерангов.
В салоне ожидается новая более качественная обивка, включая вставки в дверных картах с геометрическими узорами, похожими на драгоценные камни, новое кожаное рулевое колесо, цифровая приборная панель и новая информационно-развлекательная система.
Soul третьего поколения построен на платформе B-SUV совместной разработки Hyundai и KIA, которая позволяет получить гораздо больше жесткости. Также Soul будет доступен с полноприводной системой от модели Hyundai Kona.
Под капотом у Soul сохранятся те же силовые установки на 1,6 и 2 литра. Базовым будет 1,6-литровый мотор на 124 или 132 лошадиные силы, он же будет иметь турбированную до 200 лошадей топ-версию. 2-литровый мотор сейчас доступен с мощностью в 150 л.с. Работают силовые установки с 6-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом.
Но главной новостью станет полностью электрическая версия Soul, которая получит значительную прибавку в диапазоне пробега. Сообщается, что Soul будет комплектоваться той же 64 кВт батареей, что и более крупная Hyundai Kona. Это позволит поднять пробег на одной зарядке со 180 километров в текущей версии Soul EV до примерно 480 километров.
На данный момент в России цены на предыдущее поколение KIA Soul стартуют от 830 тысяч рублей.
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