В Германии сократились продажи автомобилей в октябре

В октябре продажи автомобилей в Германии сократились на 7%

В октябре продажи автомобилей в Германии сократились на 7%В Германии — на крупнейшем авторынке Европы — в октябре этого года продажи новых автомобилей сократились в годовом сравнении на 7% и составили 252 682 ед. авто. Об этом сообщает агентство KBA.

За 10 месяцев текущего года в стране было реализовано 2,9 млн машин, что свидетельствует о приросте продаж в годовом сравнении на 1,4%.

Примечательно, что в октябре этого года относительно продаж сентября объем реализации легковых автомобилей в Германии выросли на 26,2%. Напомним, что в сентябре в стране было продано 200 134 новых авто.

В прошлом месяце на авторынке Германии Volkswagen зафиксировал снижение продаж на 19%, сохранив при этом лидирующие позиции (доля в 16,2%). Продажи Mercedes-Benz выросли на 19,2% (доля — 12,6%), а у BMW — на 25,6% (доля — 9,3%).

В России за три квартала 2018 года, согласно данным «Автостат Инфо», было продано 1 139 180 легковых автомобилей, на 12,8% больше, чем годом ранее — 1 009 758 ед.