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Назван самый продаваемый «Мерседес» в России
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Mercedes-Benz GLC — самый продаваемый «Мерседес» в России 

«Автостат Инфо» 3 часа назад
Фото: "Автостат Инфо"
Mercedes-Benz GLC — самый продаваемый «Мерседес» в РоссииСреди моделей марки Mercedes-Benz по продажам за три квартала 2018 года в России лидирует внедорожник Mercedes-Benz GLC-Класса.
Исследование «Автостат Инфо» показало, что за три квартала текущего года российские покупатели приобрели 5317 ед. Mercedes-Benz GLC-Класса. Продажи модели выросли на 29% относительно результатов реализации за тот же период прошлого года (4110 ед.). Второе место в модельном ряду марки занимает Mercedes-Benz E-Класса. Продажи этого бизнес-седана выросли за три квартала на 17,5% и составили 4663 ед. авто против 3968 ед., реализованных годом ранее. На третьей строчке рейтинга продаж находится внедорожник Mercedes-Benz GLE. Эта модель разошлась на рынке РФ за январь-сентябрь 2018 год в количестве 4509 ед., что оказалось на 17% больше прошлогоднего результата — 3859 ед.
В топ-5 самых продаваемых «Мерседесов» по версии «Автостат Инфо» входят Mercedes-Benz GL-Класса (2219 ед., -20%) и Mercedes-Benz C-Класса (2153 авто, -25%). Кроме того, за три квартала покупатели приобрели 1891 автомобиль Mercedes-Benz S-Класса (+10%), а также 1862 ед. Mercedes-Benz GLA-Класса (+5,3%) и 524 шт. Mercedes-Benz GLS-Класса (+70,7%).
Всего за девять месяцев 2018 года на российском авторынке было продано 24 890 автомобилей Mercedes-Benz. Это на 5% больше, чем было реализовано годом ранее — 23 702 ед. За этот период объем продаж кроссоверов и внедорожников Mercedes-Benz увеличился на 11% и составил 14 781 ед.
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