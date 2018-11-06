40 тысяч автовладельцев подали в суд на Volkswagen

40 тысяч владельцев Volkswagen подали иск против производителя

Федеральный союз потребителей Германии (VZBV) воспользовался новыми изменениями в законодательстве страны и подал групповой иск против концерна Volkswagen AG. Документ подписало около 40 тысяч владельцев дизельных машин, которые считают, что автопроизводитель преднамеренно нанес им ущерб, используя ПО, маскирующее чрезмерный уровень выбросов вредных веществ.

По данным Reuters, немецкий концерн уже выплатил компенсацию владельцам автомобилей в США, но в Германии ему удалось договориться с регулятором лишь об обновлении встроенного программного обеспечения. При этом руководство марки считает, что у потребителей по-прежнему нет законных оснований для подачи претензий.

«Истцы будут обязаны доказать, что они понесли фактические потери и ущерб», — цитирует представителя Volkswagen издание Autocar. Это значит, что определяющими факторами для принятия решения о компенсации будут длительность владения и состояние автомобиля. Для определения размера ущерба всем пострадавшим придется подавать индивидуальные иски, срок по которым истекает до конца года.

В свою очередь, VZBV хочет получить компенсации для более чем двух миллионов владельцев Volkswagen. По мнению союза потребителей, на момент продажи рекламируемые автомобили были не так эффективны и выбрасывали больше вредных веществ, чем утверждал производитель.