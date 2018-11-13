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Власти «не хотят и не будут» регулировать цены на бензин
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Правительство «не хочет и не будет» регулировать цены на бензин 

Lenta.ru + ещё 163 1 час назад
Правительство России не планирует вводить госрегулирование цен на нефтепродукты. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Дмитрий Козак, передает РИА Новости.
«Что мы не хотим, не будем делать — это вводить госрегулирование цен на нефтепродукты. Сегодня рыночный механизм так или иначе состоялся, это не кризис, это благо для нефтяной отрасли, никаких проблем не существует. Высокие мировые цены и желание получить сверхдоходы, как вчера сказал президент Российской Федерации, не являются основанием для того, чтобы задирать таким же образом цены для внутренних потребителей», — заявил Козак.
12 ноября президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. «Мы понимаем, ситуация должна быть, рыночная, но когда на мировом рынке нефти цены поднялись, это не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать», — сказал он.
Весной 2018 года в России было зафиксировано существенное повышение цен на бензин. Правительство и президент Владимир Путин объясняли его возросшими ценами на мировом рынке, из-за чего нефтяные компании стремились компенсировать выпадающие доходы. В дальнейшем правительство снизило акцизы на бензин и временно отказалось от их дальнейшего повышения. Также Госдума приняла закон о завершении к 2024 году налогового маневра в нефтяной отрасли. В нем предусмотрены обратные акцизы, которые будут выплачиваться НПЗ, если мировые цены на нефть будут превышать внутрироссийские.
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