Названы регионы с самым дешевым дизельным топливом

Названы регионы с самым дорогим и дешевым дизельным топливом

Менее 40 рублей за литр стоит дизельное топливо в Ингушетии и Чечне — это самая низкая цена в России, самое дорогое дизельное топливо, более 50 рублей за литр, в Сахалинской области, Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия) и Магаданской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг на основании данных Росстата составило рейтинг регионов РФ по доступности дизельного топлива для населения. Разница в ценах на дизельное топливо между максимумом и минимумом превышает 50%. При этом следует учитывать, что уровень цен на АЗС не всегда свидетельствует о доступности дизельного топлива для населения, так как уровень зарплат также существенно отличается в разных регионах страны.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что если в четвертом квартале административными мерами будет достигнута стабилизация цен на топливо, то в начале в начале 2019 года в связи с повышением НДС, увеличением акцизов, и ростом цен на оптовом рынке вероятен рост. В связи с этим доступность топлива может сократиться, если рост цен не будет компенсирован аналогичным ростом заработной платы населения.

На Чукотке цены не меняются

За девять месяцев 2018 года в целом по стране цены на дизельное топливо выросли более чем на 10%, в трех регионах цены выросли более чем на 17%. Исключение — Чукотка, там цены не меняются с начала года. Довольно стабильными были цены на дизельное топливо и в Сахалинской области, где их рост был ниже 2%. Еще в четырех регионах темпы роста цен на дизельное топливо были ниже 5%. В их число входят Приморский край, Камчатский край, Хабаровский край и Еврейская автономная область.

Наиболее существенно цены выросли в Республике Алтай (на 17,0%), в Орловской области (на 17,2%) и в Магаданской области (на 17,5%). Еще в восьми регионах цены выросли более чем на 15%.

Большинство регионов с высокими темпами роста цен находятся в нижней части списка по доступности дизельного топлива. В регионах, где темпы роста цен низкие, доступность дизельного топлива довольно высокая. Исключением стали только обе столицы и примыкающие к ним области, а также Магаданская область и Мурманская область, где цены выросли больше, чем в среднем по России, однако доступность от этого почти не пострадала.

Лидеры по доступности

В 11 регионах жители могут купить на среднемесячную зарплату более тысячи литров дизельного топлива. Лидеры по доступности дизельного топлива: Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Москва, где жители на среднюю зарплату могут купить более 1,5 тысячи литров дизельного топлива. Еще в восьми регионах на среднемесячную зарплату доступно более тысячи литров дизельного топлива.

В первой двадцатке регионов с наиболее доступным дизельным топливом преимущественно регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Из числа регионов Центральной России, если не считать Москву и Московскую область, самое доступное дизельное топливо в Калужской области (23-е место).

Куда ехать за дизелем

Самое дешевое дизельное топливо в Республике Ингушетия и Чеченской Республике, где литр стоит менее 40 рублей. Самое дорогое — более 50 рублей за литр — в Сахалинской области, Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия) и Магаданской области. Однако по доступности дизельного топлива данные регионы занимаю высокие позиции, что обусловлено высоким уровнем заработных плат.

В восьми регионах страны на среднемесячную зарплату можно купить менее 500 литров дизельного топлива при общероссийском уровне 813 литров. Самая низкая доступность дизельного топлива в Республике Дагестан (461 литров), Алтайском крае (479 литров), Кабардино-Балкарской Республике (487 литров). При этом необходимо отметить, что уровень цен на дизельное топливо в данных субъектах РФ ниже общероссийского.