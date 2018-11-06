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Власти и нефтяники договорились о ценах на бензин
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Нефтяники согласились не повышать цену бензина в январе 2019 года более, чем на 1,7% 

BFM.RU 2 часа назад
Правительство и нефтяники договорились, что компании не будут повышать цену бензина на АЗС в январе 2019 года больше, чем на 1,7%, чтобы компенсировать рост НДС на 2%, сообщает ТАСС. Далее рост стоимости топлива будет находиться в пределах средней по России инфляции. Об этом говорится в протоколе от 31 октября по итогам совещания вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками.
«Непревышение темпов роста розничных цен на реализуемые нефтепродукты с 1 января 2019 года — более, чем на 1,7 процента (с учетом увеличения ставки НДС), с 1 февраля 2019 года — более прогнозного среднегодового уровня инфляции в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год», — сказано в протоколе.
В документе подчеркивается, что повышение ставок акцизов будет компенсировано за счет демпфирующего элемента обратного акциза, который вернет нефтяникам часть упущенной прибыли от экспорта нефтепродуктов.
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