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И снова знак «Ш»: отменили или нет?
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Знак «Ш»: отменили или нет? 

CarClub 58 минут назад
Фото: auto.mail.ru
В МВД признали знак неактуальным и разработали поправки для его отмены.
Год назад у российской ГИБДД случилось странное обострение. Автоинспекторы начали рьяно штрафовать водителей за отсутствие опознавательного знака «Шипы» на машине. При этом, кажется, все вокруг понимали, что наклейка является наследием советского периода и в XXI веке не нужна.
В ГИБДД отмалчивались и выполняли норму по протоколам весь сезон. Однако с наступлением весны неожиданно признали: да, знак «Ш» больше неактуален, и от него нужно избавиться. На эффективность торможения влияет масса факторов, и наличие шипованной резины как таковой еще ни о чем не говорит. Однако потом тема «заглохла», и в прошлом месяце депутат Госдумы Сергей Боярский отправил запрос в МВД.
«Установка указанного знака на транспортном средстве не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий. Кроме того, наличие данного знака на заднем стекле зачастую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения», — приводит ТАСС ответ заместителя министра МВД Михаила Ваничкина.
Он добавил, что МВД подготовило проект постановления, предусматривающий исключение обязанности по установке знака «Шипы». Проект согласован с Минтруда, Минтрансом, Минфином, Минэкономразвития РФ, на него получено положительное заключение Минюста. На данный момент проект постановления внесен в правительство РФ, в ведении которого находится принятие решения об издании документа.
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