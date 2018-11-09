200 новых камер фиксации ПДД установят в Москве

Две сотни новых камер фиксации ПДД установят в Москве

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил тендер по аренде 200 комплексов фото— и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как следует из материалов, размещённых на официальном интернет-портале госзакупок, начальная стоимость такого контракта составляет 1,2 млрд рублей. Тендер выиграет фирма, которая предложит наименьшую цену.

Победитель отбора будет определён в начале декабря. Договор с ним заключат на пять лет. Затем все камеры перейдут в собственность Центра.

Ранее ЦОДД сообщал, что с учётом аренды 400 камер по тендеру, который был объявлен в октябре, общее количество комплексов фиксации в столице превысит 2000.