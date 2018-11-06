В России появится Touareg с новым мотором

В России рухнула цена на Volkswagen Touareg

В скором времени в продажу поступит модификация с новым базовым мотором, который существенно уменьшит стоимость популярного немецкого внедорожника.

Речь идет о четырехцилиндровом турбомоторе TSI объемом 2 литра мощностью 249 л.с. Новый агрегат сочетается с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода 4Motion. С такой силовой установкой автомобиль способен разгоняться до 225 км/ч, другие динамические характеристики пока не приводятся.

Согласно информации на сайте Volkswagen , новинка обойдется покупателям в 3,4 млн рублей, что на 350 рублей дешевле версии с трехлитровым дизелем V6 мощностью 249 «сил», которая прежде была самой доступной на рынке.

В автосалонах Touareg с новым двигателем появится в концу ноября.