На дорогах России появятся беспилотные автомобили

Следующей весной на дорогах Москвы и Татарстана появятся беспилотные автомобили. Проект представил Минпромторг, сообщает РИА Новости. Разработкой таких машин в России занимаются автоконцерны КамАЗ, Volgabus, ГАЗ и компания «Яндекс».
Планируется по примеру США, Китая и Японии протестировать беспилотные авто «в полевых условиях» — на дорогах Москвы и Татарстана. Эксперимент продлится три года, с марта 2019-го по март 2022 года. О том, готовы ли к такому российские дороги, рассуждает автоэксперт Игорь Моржаретто:
Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат»: «В принципе, пока не готовы, безусловно, от слова совсем. Дело в том, что есть дороги полигонные, где есть функция „умной дороги“, которая должна взаимодействовать с таким автомобилем. Но в городах еще не готовы, но предполагается, что они будут готовы в какое-то время. Во всяком случае, Москва подписала такое соглашение и с КамАЗом, и с ГАЗом о том, что будет готова инфраструктура в некоторых местах и можно будет такие автомобили запустить».
На московские дороги беспилотные авто выедут не совсем беспилотными — с операторами, которые в машине будут контролировать процесс передвижения. По проекту Минпромторга компании-участники обязаны иметь 100 млн рублей уставного капитала и застраховать свой беспилотник на 10 млн рублей. Именно они будут нести всю ответственность за ДТП и возможные неполадки. Это делает проект выгодным только для крупных компаний, считает президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова:
Ольга Ускова, президент компании Cognitive Technologies: «При чем здесь уставной капитал? Уставной капитал, который когда-то складывался, вообще ничего не гарантирует. Данный пункт очень глупый, он говорит о том, что то ли это специально так писали под определенную компанию, например „Яндекс“, либо они не понимают, о чем идет разговор. Самое главное, ключевым моментом должен являться не размер уставного капитала, а технологическое соответствие выпускаемого на дорогу экспериментального транспортного средства. И это технологическое соответствие вообще никак не прописано».
В августе 2018 года «Яндекс» уже запускал беспилотное такси в Иннополисе рядом с Казанью. Две Toyota Prius курсировали по городу с населением в 3,5 тысячи человек. В июле автомобиль преодолел 780 км, проехав в автономном режиме от Москвы до Казани. Эксперименты были признаны удачными.