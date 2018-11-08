На дорогах России появятся беспилотные автомобили

Крепче баранку держи, автопилот! Весной в России появятся беспилотные автомобили

Планируется по примеру США, Китая и Японии протестировать беспилотные авто «в полевых условиях» — на дорогах Москвы и Татарстана. Эксперимент продлится три года, с марта 2019-го по март 2022 года. О том, готовы ли к такому российские дороги, рассуждает автоэксперт Игорь Моржаретто

Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат»: «В принципе, пока не готовы, безусловно, от слова совсем. Дело в том, что есть дороги полигонные, где есть функция „умной дороги“, которая должна взаимодействовать с таким автомобилем. Но в городах еще не готовы, но предполагается, что они будут готовы в какое-то время. Во всяком случае, Москва подписала такое соглашение и с КамАЗом, и с ГАЗом о том, что будет готова инфраструктура в некоторых местах и можно будет такие автомобили запустить».

На московские дороги беспилотные авто выедут не совсем беспилотными — с операторами, которые в машине будут контролировать процесс передвижения. По проекту Минпромторга компании-участники обязаны иметь 100 млн рублей уставного капитала и застраховать свой беспилотник на 10 млн рублей. Именно они будут нести всю ответственность за ДТП и возможные неполадки. Это делает проект выгодным только для крупных компаний, считает президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова

Ольга Ускова, президент компании Cognitive Technologies: «При чем здесь уставной капитал? Уставной капитал, который когда-то складывался, вообще ничего не гарантирует. Данный пункт очень глупый, он говорит о том, что то ли это специально так писали под определенную компанию, например „Яндекс“, либо они не понимают, о чем идет разговор. Самое главное, ключевым моментом должен являться не размер уставного капитала, а технологическое соответствие выпускаемого на дорогу экспериментального транспортного средства. И это технологическое соответствие вообще никак не прописано».