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Volkswagen показал рекордные продажи в России
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Октябрьский показатель продаж стал рекордным для Volkswagen в России 

«Автостат Инфо» + ещё 7 19 часов назад
Фото: Reuters
Октябрьский показатель продаж стал рекордным для Volkswagen в России.
В прошлом месяце в России, согласно данным пресс-службы Volkswagen, было продано 9928 автомобилей немецкой марки, что на 24% больше, чем было реализовано годом ранее. В нынешнем году это рекордный результат продаж, говорится в сообщении источника.
За 10 месяцев 2018 года Volkswagen реализовал в России 84 698 машин и улучшил прошлогодний результат (70 108 ед. авто) на 21%.
«В октябре клиентам было передано 233 автомобиля Teramont, 543 новых Touareg, а спрос на второе поколение Tiguan составил 3 309 автомобилей, что указывает на 24% рост продаж модели — и это лучший результат по продажам модели Tiguan в 2018 году», — сообщает пресс-служба марки.
Известно также, что в октябре в РФ было продан 5343 автомобиля Volkswagen Polo, а за 10 месяцев — 48 272 таких авто.
Ранее «Автостат Инфо» сообщал, что в России за три квартала 2018 года было продано 70 988 легковых автомобилей марки Volkswagen. Это на 20% больше, чем было реализовано годом ранее — 59 196 ед.
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