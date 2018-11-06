Volkswagen показал рекордные продажи в России

Октябрьский показатель продаж стал рекордным для Volkswagen в России

Октябрьский показатель продаж стал рекордным для Volkswagen в России.

В прошлом месяце в России, согласно данным пресс-службы Volkswagen, было продано 9928 автомобилей немецкой марки, что на 24% больше, чем было реализовано годом ранее. В нынешнем году это рекордный результат продаж, говорится в сообщении источника.

За 10 месяцев 2018 года Volkswagen реализовал в России 84 698 машин и улучшил прошлогодний результат (70 108 ед. авто) на 21%.

«В октябре клиентам было передано 233 автомобиля Teramont, 543 новых Touareg, а спрос на второе поколение Tiguan составил 3 309 автомобилей, что указывает на 24% рост продаж модели — и это лучший результат по продажам модели Tiguan в 2018 году», — сообщает пресс-служба марки.

Известно также, что в октябре в РФ было продан 5343 автомобиля Volkswagen Polo , а за 10 месяцев — 48 272 таких авто.

Ранее «Автостат Инфо» сообщал, что в России за три квартала 2018 года было продано 70 988 легковых автомобилей марки Volkswagen. Это на 20% больше, чем было реализовано годом ранее — 59 196 ед.