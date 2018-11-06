Названы самые подходящие шины для начинающих водителей

Немецкий концерн и полигон Jaguar Land Rover Experience устроили тест-драйв, чтобы выяснить, какие шины лучше: шипованные или фрикционные. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Участникам предложили протестировать автомобили Jaguar XE Jaguar XF и сравнить время прохождения извилистой трассы на новых шипованных шинах Continental IceСontact 2 и высокоскоростных фрикционных Continental VikingContact 7.

В результате, разница во времени оказалась незначительной, однако иногда смещалась в пользу фрикционной покрышки. Последняя двигалась либо на одном уровне с шипованным аналогом, либо на пять-семь процентов быстрее.

Начинающим водителям эксперты порекомендовали отдавать предпочтение шипованным шинам, называя их наиболее универсальным вариантом.