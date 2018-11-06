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Названы самые подходящие шины для начинающих водителей
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Названы самые подходящие шины для начинающих водителей 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Jaguar Land Rover
Немецкий концерн и полигон Jaguar Land Rover Experience устроили тест-драйв, чтобы выяснить, какие шины лучше: шипованные или фрикционные. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Участникам предложили протестировать автомобили Jaguar XE и Jaguar XF и сравнить время прохождения извилистой трассы на новых шипованных шинах Continental IceСontact 2 и высокоскоростных фрикционных Continental VikingContact 7.
В результате, разница во времени оказалась незначительной, однако иногда смещалась в пользу фрикционной покрышки. Последняя двигалась либо на одном уровне с шипованным аналогом, либо на пять-семь процентов быстрее.
Начинающим водителям эксперты порекомендовали отдавать предпочтение шипованным шинам, называя их наиболее универсальным вариантом.
В марте Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover Россия запустил продажи нового компактного спортивного кроссовера Jaguar E-PACE. В России Jaguar E-Pace представлен в комплектациях Standart, S, SE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE.
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