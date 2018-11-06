Fiat показал «убийцу» Renault Arkana

На автосалоне в Сан-Паулу состоялась премьера концептуального кросс-купе на базе пикапа.

Представленный прототип — это кроссовер с характерными купеобразными чертами, в основе которого лежит полноприводная платформа от пикапа Toro — Small US Wide 4x4. Новинка получила название Fastback и ориентирована, в первую очередь, на покупателей Латинской Америки.

Производство "товарной" версии будет налажено в Бразилии. Других подробностей о новинке, в том числе и о силовом агрегате, пока нет.

Напомним, в скором времени на латиноамериканский рынок выйдет кросс-купе Renault Arkana, который впервые был представлен на Московском автосалоне. "Аркана" может стать прямым конкурентом для Fiat Fastback.