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Fiat показал «убийцу» Renault Arkana
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Fiat показал «убийцу» Renault Arkana 

Авторамблер + ещё 6 3 часа назад
Фото: Авторамблер
На автосалоне в Сан-Паулу состоялась премьера концептуального кросс-купе на базе пикапа.
Представленный прототип — это кроссовер с характерными купеобразными чертами, в основе которого лежит полноприводная платформа от пикапа Toro — Small US Wide 4x4. Новинка получила название Fastback и ориентирована, в первую очередь, на покупателей Латинской Америки.
Производство "товарной" версии будет налажено в Бразилии. Других подробностей о новинке, в том числе и о силовом агрегате, пока нет.
Напомним, в скором времени на латиноамериканский рынок выйдет кросс-купе Renault Arkana, который впервые был представлен на Московском автосалоне. "Аркана" может стать прямым конкурентом для Fiat Fastback.
Ранее "Авторамблер" делился подробностями о новой модели Arkana. Тогда стало известно, что кроссовер будут собирать на столичном предприятии "Рено Россия", а его соплатформенниками станут Duster и Kaptur. В продажу новинка поступит в марте 2019 года.
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