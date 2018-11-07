В Калининграде начали производство нового BMW X4

Автомобили BMW, не дошедшие до российского рынка

Немецкая компания BMW не теряет времени даром.

Она не только своевременно выводит на рынок России свои новые модели автомобилей, но и старается обеспечить установку конкурентоспособных цен. Этому способствует проведение сборки автомобилей в Калининграде, с использованием производственных мощностей завода «Автотор». Тем не менее, далеко не все модели остаются доступными в России.

Не является секретом тот факт, что известные автопроизводители, в том числе и BMW, не торопятся выпускать на рынок России некоторые наиболее удачные модели.

Успешно выпущены, но отсутствуют на российском рынке следующие модели:

Седан первой серии

Впервые начал реализовываться на рынке Китая. Автомобиль, получивший название F52, оборудован передним приводом. Производится в китайском городе Шеньян.

Премиум-версия кабриолета класса гольф.