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В Калининграде начали производство нового BMW X4
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Автомобили BMW, не дошедшие до российского рынка 

Car.ru + ещё 17 18 часов назад
Фото: Авторамблер
Немецкая компания BMW не теряет времени даром.
Она не только своевременно выводит на рынок России свои новые модели автомобилей, но и старается обеспечить установку конкурентоспособных цен. Этому способствует проведение сборки автомобилей в Калининграде, с использованием производственных мощностей завода «Автотор». Тем не менее, далеко не все модели остаются доступными в России.
Не является секретом тот факт, что известные автопроизводители, в том числе и BMW, не торопятся выпускать на рынок России некоторые наиболее удачные модели.
Успешно выпущены, но отсутствуют на российском рынке следующие модели:
Седан первой серии
Впервые начал реализовываться на рынке Китая. Автомобиль, получивший название F52, оборудован передним приводом. Производится в китайском городе Шеньян.
Премиум-версия кабриолета класса гольф.
Кроме этой компании, такой моделью обладает только Audi. Но обе эти модели прошли мимо российского рынка: на нем не появились как BMW 2-й серии Cabrio,. так и Audi A3 Cabriolet.
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