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В России начали собирать новый BMW X4
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В России началось производство нового BMW X4 

Авторамблер + ещё 11 1 час назад
Фото: Авторамблер
Сборка X4 второго поколения стартовала на мощностях калининградского завода "Автотор" в среду, 7 ноября. Ранее кроссовер поставлялся в Россию из США.
Сейчас с конвейера предприятия сходят модификации X4, оснащенные турбодизельными моторами объемом 2,0 л мощностью 190 л.с. и 3,0 л мощностью 265 л.с. А в скором времени в Калининграде начнется выпуск бензиновых версий xDrive20i и Х4 xDrive30i.
Как сообщал "Авторамблер", новый X4 на 81 мм длиннее предшественника (4 752 мм) и на 37 мм шире (1 918 мм). Колесная база купеобразного кроссовера увеличилась сразу на 54 мм, до 2 864 мм.
X4 второго поколения появился на российском рынке в марте 2018 года. Уже в базовой комплектации автомобиль предлагается с подвеской M Sport, системой контроля при прохождении поворотов Performance Control, передними и задними парктрониками, индикаторами давления в шинах и электрическим приводом крышки багажника. Цены на модель начинаются от 3,42 млн рублей.
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