Volkswagen добавил седану Polo спортивную версию

Бразильское подразделение концерна Volkswagen представило на автосалоне в Сан-Паулу сразу две компактных машины в спортивном исполнении GTS: хэтчбек Polo шестого поколения и его версию с кузовом седан под названием Virtus.

Внешне Polo GTS практически полностью повторяет Polo GTI для европейского рынка. Весь внешний обвес идентичен вплоть до мелочей: передний бампер с декоративной решеткой во всю ширину передка, задний бампер с выемкой под сдвоенную выхлопную трубу, декоративные накладки на пороги, радиаторная решетка с красной полосой.

Даже светодиодные фары с красной линией внутри тоже заимствованы у европейского Polo GTI (хотя обычный Polo бразильского производства оборудован галогенными фарами упрощенной конструкции). 18-дюймовые легкосплавные диски с хитрым рисунком также повторяют европейский хот-хэтч. Седан Virtus оборудован аналогичным образом — с поправкой на удлиненную колесную базу и вытянутый задок.

Технически обе машины гораздо скромнее «европейца» с 200-сильным двигателем 2.0 TSI. Под капотами бразильских Polo GTS и Virtus GTS — турбомотор 1.4 мощностью 150 лошадиных сил. Впрочем, это заметная прибавка мощности по сравнению с обычными Polo и «Виртусами». До сих пор топовыми для них были трехцилиндровые турбомоторы 1.0 TSI мощностью 116 или 128 лошадиных сил (в зависимости от топлива, бензина или этанола). Базовые же моторы намного скромнее: это трехцилиндровый атмосферник 1.0 MPI у хэтчбека (75 или 84 силы) и мотор 1.6 MPI (110 или 117 сил) для седана.

Хотя обе машины выставлялись на автосалоне в ранге концептов — на бамперах красовались таблички «GTS Concept» — уже известно, что они вскоре станут серийными. Правда, их динамические характеристики пока не раскрывают. Уже известно, что Polo GTS и Virtus GTS поступят в продажу в следующем году, но когда именно — пока неизвестно.

Похожая «подогретая» версия должна появиться и на европейском рынке — такой Polo будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Этот вариант должен закрыть промежуток между 200-сильным Polo GTI и машинами с наиболее мощным 115-сильным вариантом мотора 1.0 TSI.