Новая версия Toyota Corolla готова к дебюту

Осталось совсем немного времени, когда обновленный седан Toyota Corolla увидит свет.

Toyota Corolla 2019 будет презентована скоро на авто-шоу в китайском Гуанчжоу.

Новая генерация построена на платформе TNGA. Но надо отметить, что технические характеристики Corolla держится в тайне. Однако аналитики прогнозируют, что седан будет иметь бензомотор на 2 литра.

Скорее всего, машина унаследует экстерьер от новых версий хетча и универсала Тoyota, которых презентовали в 2018 году.

Также существует инсайдерская информация, что автомобиль будет иметь ультрасовременного мультимедию, беспроводную зарядку для телефонов и проекционный дисплей. А топовые варианты Toyota Corolla будут иметь адаптивную подвеску AVS, уверены эксперты.

Новую генерацию автомобиля сначала начнут продавать на авторынке Китайской Народной Республики, а затем авто "расползется" по всему свету.