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Новая версия Toyota Corolla готова к дебюту
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Новая версия Toyota Corolla готова к дебюту 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Осталось совсем немного времени, когда обновленный седан Toyota Corolla увидит свет.
Toyota Corolla 2019 будет презентована скоро на авто-шоу в китайском Гуанчжоу.
Новая генерация построена на платформе TNGA. Но надо отметить, что технические характеристики Corolla держится в тайне. Однако аналитики прогнозируют, что седан будет иметь бензомотор на 2 литра.
Скорее всего, машина унаследует экстерьер от новых версий хетча и универсала Тoyota, которых презентовали в 2018 году.
Также существует инсайдерская информация, что автомобиль будет иметь ультрасовременного мультимедию, беспроводную зарядку для телефонов и проекционный дисплей. А топовые варианты Toyota Corolla будут иметь адаптивную подвеску AVS, уверены эксперты.
Новую генерацию автомобиля сначала начнут продавать на авторынке Китайской Народной Республики, а затем авто "расползется" по всему свету.
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