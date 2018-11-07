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Когда пора «переобуться»?
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Когда пора «переобуться»? 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: car.ru
Более 50 процентов российских автомобилистов начинают "переобуваться" только с наступлением холодов, выяснили эксперты.
После опроса специалисты пришли к выводу, что около 50 процентов россиян-автомобилистов начинают задумываться о смене "обуви" для автомобилей после того, как температура на градуснике опускается ниже 5 градусов цельсия.
К примеру 0 градусов служит предупреждающим знаком к смене шин для 40 процентов водителей, а 5 процентов опрошенных осознают надобность заботы о безопасности только тогда, когда их начинают заносить на дорогах. Более того, есть и те, кто шины не меняют вообще, 5 процентов из тех, кто принимал участие в исследовании говорят о том, что ориентируются исключительно на календарь. Женщины-автомобилистки говорят о том, что за этим следит муж. Таксисты начинают действовать после "ругательств пассажиров", а некоторые после того " как получают зарплату".
Более опытные водители задумываются о безопасности намного раньше чем те, кому от 18 лет до 25. Потому что наученные уже знают, чем больше тянуть, тем длиннее после будут очереди на шиномонтажках.
С сентября спрос на резину вскочил на 21 процент как на шипованную, так и на не шипованную. В октябре на "шипы" спрос увеличился на 73 процента.
Впрочем как и предполагалось, большинство стараются отменить момент трат, хотя и очень переживают за свою безопасность, и только опытные знают, что скупой платит дважды.
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