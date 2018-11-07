Возможна ли прослушка водителей через систему ЭРА-ГЛОНАСС

Водители пугают друг друга историями о шпионаже с помощью системы ЭРА-ГЛОНАСС, но на самом деле такая прослушка потребовала бы огромных и неоправданных затрат, сообщает «АвтоВзгляд»

В АО «Глонасс» изданию рассказали, что микрофоны системы всегда находятся в спящем режиме.

По словам собеседников издания, устройство вызова экстренных служб активируется только в случае ДТП с серьезными повреждениями машины. При аварии водитель либо сам нажимает на кнопку SOS, либо происходит автоматический вызов оператора.

Устройство оснащено микрофоном, динамиками и GSM-модемом, но они включаются только по требованию.

В АО «Глонасс» пояснили, что в режиме «дежурства» находится только навигационный приемник системы.

ЭРА-ГЛОНАСС — российская государственная система, которая автоматически оповещает экстренные службы при ДТП и других чрезвычайных ситуациях. Эта система призвана сократить время оповещения о ЧП и снизить смертность в авариях.

С 1 января 2017 года наличие ЭРА-ГЛОНАСС стало обязательным условием для поставок машин на рынки стран, входящих в Таможенный союз.

«АвтоВзгляд» отмечает, что за 2,5 года операторы системы приняли более 1 345 000 обращений, передав 15 815 из них экстренным службам.