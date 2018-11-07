Ford представил кросс-версию малолитражки Ka

На автосалоне в бразильском Сан-Паулу компания Ford представила кросс-версию компактного седана Ka, которая всерьез рассматривается для серийного производства.

По сути, Ford пошел по пути Audi Volvo , который ранее вышли на рынок с кросс-версиями своих универсалов. И хотя особой популярности они не снискали, Ford, видимо, оценил эту идею.

Главной задачей дизайнеров концепта Ka Urban Warrior было сохранение духа семейного автомобиля, но в более универсальном исполнении. В результате модель получила пластиковую защиту кузова по периметру, завышенный клиренс и 15-дюймовые легкосплавные диски.

В салоне автомобиль выделяется кожаным салоном и новой информационно-развлекательной системой с дисплеем на 6,5 дюймов. Седан также оснащен камерой заднего вида, датчиками парковки и системой контроля тяги.

Под капотом у Ka Urban Warriror установлен 1,5-литровый мотор на 134 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой переднего привода.