В ЦБ рассказали, насколько подорожает ОСАГО

В Центробанке обозначили пределы роста тарифов от реформы ОСАГО

Владимир Чистюхин. Планируемое расширение тарифного коридора не должно привести к росту тарифов на ОСАГО более чем на 1,5%, заявил зампред Банка России

По словам Чистюхина, ЦБ постоянно проводит актуарные расчеты, в том числе, чтобы оценить влияние либерализации ОСАГО на его стоимость.

"С момента начала дискуссий о реформе было проведено уже три актуарных оценки. Последняя показала, что средняя стоимость тарифов практически не должна вырасти, отклонение будет равняться не более 1,5%. То есть рост стоимости, если он и будет, то он не должен превысить по актуарным расчетам 1,5%", — сказал он в ходе совместного заседания комитета ГД по финрынку и комитета по транспорту и строительству.